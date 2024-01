La Lazio sfida le big di Serie A per Gudmundsson: Lotito riflette sulla valutazione

I biancocelesti tentano il grande colpo per l'estate

Uno dei giocatori sulla lista dei desideri delle big di Serie A del prossimo mercato è senza dubbio Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore anche Claudio Lotito ha chiesto informazioni per l’attaccante islandese ma il Genoa ha risposto che non lo lascerà partire per meno di 25 milioni di euro.

Gudmundsson è il sogno in attacco per la Lazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio non è disposta a spendere quella cifra e soprattutto la concorrenza è tanta considerando che sul giocatore ci sono Inter, Milan e Juventus pronti a fare pressing in vista dell’estate.