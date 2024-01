Lazio, “no” del Borussia per Neuhaus ma la trattativa prosegue | I dettagli

Florian Neuhaus allontanato dalla Lazio dalle dichiarazioni del DS Schmadtke, ma c'è un margine per trattare

La Lazio ha individuato Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, come uno dei principali obiettivi di mercato. Il presidente Lotito mira a regalare al tecnico Maurizio Sarri una nuova mezzala da integrare nella rosa. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Bild, sembra che i tedeschi non abbiano alcuna intenzione di cedere il giocatore durante questa finestra di mercato. Il direttore sportivo Nils Schmadtke ha dichiarato categoricamente: “No, Neuhaus fa parte di questa squadra.”

La richiesta del club tedesco

Secondo le voci provenienti dalla Germania, solo un’offerta di almeno 15 milioni di euro potrebbe convincere il Borussia Mönchengladbach a lasciar partire il talentuoso centrocampista tedesco. Diverse squadre, tra cui la Lazio, il Napoli, la Roma e il Siviglia, sembrano interessate al giocatore. Al momento, però, Schmadtke sembra intenzionato a trattenere il centrocampista.