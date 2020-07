Lo spagnolo a cena con Tare

David Silva obiettivo della Lazio – Ecco il colpo che sogna Inzaghi, per la Champions League sembra infatti che la Lazio faccia sul serio. lo Spagnolo visto a cena con Tare per definire i dettagli dell’accordo. David Silva infatti ha terminato il suo contratto con il Manchester city ed è libero di firmare con qualunque squadra, il classe 1986 sta valutando la prossima destinazione, si parlava anche di un possibile ritorno a Valencia, dall’altra il possibile trasferimento in MLS all’Inter Miami, per il momento si tratta solo di una voce ma David Silva fa viaggiare le fantasie dei tifosi laziali.