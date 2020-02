La Lazio vola, Inter ko all’Olimpico (2-1)

Una Lazio formato gigante

La Lazio approccia bene la gara, e costringe l’Inter a giocare di contropiede. Un errore porta al goal di Young, con l’Inter che sfrutta bene la fascia sinistra. La Lazio però non si perde d’animo, e trova prima il pareggio con il rigore di Immobile, nato dalla palla morbida servita in area da Luis Alberto, e poi, grazie al goal di Milinkovic-Savic, trova il goal del vantaggio. Colpevole è il difensore Skriniar, che anticipa Padelli nonostante la chiamata del portiere, dando il via a una mischia in area che culmina con il goal vittoria del centrocampista serbo. Allo Stadio Olimpico la Lazio passa due a uno, portandosi a una sola lunghezza dalla Juventus e allungando di due punti sull’Inter. Nel finale Conte prova a riprendersi la partita inserendo Sanchez ed Eriksen, ma forse gioca le sue carte troppo tardi.

pH: Fornelli