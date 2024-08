La moglie di Rugani sicura: “Appoggerò Daniele ovunque decida di andare”

“Appoggerò Daniele ovunque decida di andare perché se lui è felice allora lo sono anche io, e mai e poi mai creerei ostacoli al suo lavoro. Nonostante ci siano opportunità lavorative negli Emirati anche per me, sicuramente io e mio figlio rimarremo in Italia: lavoro qui e voglio crescere qui mio figlio”.

La moglie di Rugani: “Io e mio figlio rimarremo in Italia”

Con queste parole, Michela Persico, moglie di Daniele Rugani, ha parlato intervistata da Gianluca Di Marzio del futuro di suo marito, calciatore della Juventus e sempre più lontano da Torino. Diverse le offerte per l’ex Empoli, dall’Ajax fino ad arrivare agli Emirati Arabi.