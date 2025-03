La nuova Juventus di Igor Tudor, come giocherà | L’allenatore stasera a Torino

Igor Tudor si prende la Juve, oggi chiude l’era Thiago Motta

Salvo sorprese oggi arriverà l’esonero di Thiago Motta, atteso già in serata a Torino Igor Tudor, sarà l’ex difensore della Juve a prendere il posto dell’allenatore italobrasiliano. Come giocherà la nuova Juventus di Tudor? Abbiamo ipotizzato l’11 che affronterà il Genoa, Vlahovic si riprende il posto in attacco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Renato Veiga; Weah, Locatelli, Thuram (McKennie), Cambiaso; Yildiz, Nico Gonzalez (Koopmeiners); Vlahovic (Kolo Muani).