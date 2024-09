La “nuova” Roma di Juric vince e convince (3-0) | Udinese ko e prima vittoria per i giallorossi

In un clima tutto meno che tranquillo inizia Roma-Udinese, con la squadra di Juric che deve reagire e tornare(si fa per dire) a vincere in campionato, visto che i 3 punti mancano dallo scorso campionato. L’ex tecnico del Torino conferma un po’ come De Rossi Angelino tra i 3 di difesa e schiera Pisilli al posto di Konè. Inizio subito titubante dei giallorossi che un po’ intimoriti e poco aggressivi cominciano a giocare. Dybala(risparmiato dai fischi dei tifosi) è come sempre il solito a creare superiorità e accanto a Pellegrini tenta sempre di provare la giocata. Risponde però l’Udinese con la coppia formata da Thauvin e Lucca, punta di diamante della squadra. Al 19′ la Roma scaccia i pensieri e passa in vantaggio grazie ad un gran gol di Dovbyk che approfitta di un filtrante di El Shaarawy e batte Okoye. La rete dell’1-0 sembra aver “svegliato” i giallorossi, che vogliono colpire ancora per portarsi sul doppio vantaggio anche se il primo tempo termine con la squadra di Juric sopra di una rete.

Roma: brilla Dybala, Dovbyk fa il resto

Runjaić inserisce Davis per Lucca anche se la sostanza non cambia perchè al 49′ è la Roma a raddoppiare grazie ad un calcio di rigore procurato da Paulo Dybala e trasformato proprio dal calciatore argentino. Dopo il doppio vantaggio anche Juric cambia: dentro Paredes per Pisilli e 8′ più tardi Baldanzi per Pellegrini. Ed è proprio l’ex Empoli a segnare la rete del 3-0 grazie ad un assist di Dovbyk che mette in porta l’esterno della Roma e della Nazionale Under 21. Risultato in cassaforte per i giallorossi, che sembrano rinati e che ora devono solamente gestire il vantaggio. Quella di Juric sembra un’altra squadra, pressing alto e aggressività le caratteristiche dell’allenatore croato e che i giallorossi stanno mostrando. Negli ultimi minuti l’ex Torino si gioca le ultime carte: dentro Hermoso, Soulè e Konè al posto di Cristante, El Shaarawy e Dybala.

Roma-Udinese, il tabellino:

ROMA: Svilar M. (Portiere), Mancini G., Ndicka E., Angelino, Celik Z., Pisilli N. (dal 15′ st Paredes L.), Cristante B. (dal 38′ st Kone M.), El Shaarawy S. (dal 38′ st Hermoso M.), Dybala P. (dal 38′ st Soule M.), Pellegrini Lo. (dal 23′ st Baldanzi T.), Dovbyk A.. A disposizione: Abdulhamid S., Baldanzi T., Buba Aboubacar, Dahl S., Hermoso M., Hummels M., Kone M., Marin R. (Portiere), Paredes L., Ryan M. (Portiere), Shomurodov E., Soule M. Allenatore: Juric I..

UDINESE: Okoye M. (Portiere), Kabasele C. (dal 30′ st Toure I.), Bijol J., Kristensen T., Ehizibue K., Karlstrom J., Ekkelenkamp J. (dal 18′ st Lovric S.), Kamara H. (dal 19′ st Zemura J.), Thauvin F. (dal 30′ st Bravo I.), Brenner, Lucca L. (dal 1′ st Davis K.). A disposizione: Abankwah J., Atta A., Bravo I., Davis K., Ebosse E., Lovric S., Modesto R., Padelli D. (Portiere), Palma M., Payero M., Pizarro D., Sava R. (Portiere), Toure I., Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 19′ pt Dovbyk A. (Roma) , al 4′ st Dybala P. (Roma) , al 25′ st Baldanzi T. (Roma) .

Ammonizioni: al 31′ pt Pisilli N. (Roma), al 35′ st Cristante B. (Roma) al 3′ pt Lucca L. (Udinese), al 39′ pt Kristensen T. (Udinese).