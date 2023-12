Donny Huijsen, padre di Dean, ha rilasciato un’intervista nel corso di The Best is yet per svelare un retroscena sulla scelta del figlio di accasarsi a Torino.

Le parole del padre di Huijsen

Queste le sue dichiarazioni: “Alla fine si trattava di scegliere tra Real Madrid e Juventus. Eravamo in macchina e abbiamo iniziato a esaminare i vantaggi e gli svantaggi del trasferimento a Torino. Io ho detto: ‘Gli svantaggi sono che ci dobbiamo trasferire in un altro Paese ed imparare una nuova lingua’. Lui invece disse: ‘I vantaggi sono imparare una nuova lingua e andare in un altro Paese’. Io ho pensato: ‘Questo ragazzo è strano'”.