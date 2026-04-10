La Roma archivia la pratica Pisa e continua la rincorsa alla zona Champions. Malen tripletta

La Roma archivia la non impossibile pratica Pisa, ed anche grazie ad una tripletta di Malen continua la sua rincorsa alla zona Champions League. La squadra di Gasperini gioca al piccolo trotto contro un Pisa che ha evidenti problemi in difesa e che concede troppo facilmente le due reti iniziali alla Roma.

LA PARTITA

Passano tre minuti e la Roma passa in vantaggio, svarione in difesa di Caracciolo che consegna la palla a Malen che in area calcia di destro a giro riuscendo a battere Semper. Da qui la Roma non si fa più pericolosa, ed anzi è il Pisa a sfiorare il pareggio con Moreo che dalla destra mette in area, Tramoni devia in porta ma Svilar in tuffo sventa il pericolo. La squadra di Gasperini cresce nel finale, prima è Pellegrini a sfiorare il raddoppio su punizione, ma il pallone centra in pieno l’incrocio dei pali, poi al 43′ arriva il raddoppio sempre di Malen che raccoglie un assist di Rensch. Nel finale si infortunia Pellegrini in uno scontro di gioco con Aebischer, ed è costretto ad uscire dal campo.

Prima occasione nella ripresa per il Pisa con Hojholt che si invola verso la porta ma il suo tiro è debole e preda di Svilar. Il Pisa si spegne definitivamente al 52′ quando Pisilli imbecca di nuovo Malen che non ha difficoltà a depositare la palla in rete. C prova il neo entrato Durosinmi per il Pisa al minuto 82′, ma Svilar è sempre attento. Al 90′ mischia colossale davanti a Svilar con Durosinmi, Piccinini e Loyola che non riescono a segnare la rete della bandiera.

IL TABELLINO

Roma-Pisa 3-0

ROMA: Svilar M., Ghilardi D., Ndicka E., Hermoso M., Celik Z. (dal 33′ st Angelino), Cristante B., Pisilli N., Rensch D. (dal 41′ st Venturino), Soule M. (dal 20′ st El Aynaoui N.), Pellegrini Lo. (dal 1′ st El Shaarawy S.), Malen D.3. A disposizione: Angelino, De Marzi G., El Aynaoui N., El Shaarawy S., Gollini P., Mirra J., Seck M., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

PISA: Semper A., Calabresi A. (dal 40′ st Coppola), Caracciolo Ant., Canestrelli S., Toure I. (dal 9′ st Piccinini G.), Aebischer M., Hojholt M. (dal 9′ st Akinsanmiro E.), Angori S., Leris M., Tramoni M. (dal 29′ st Durosinmi R.), Moreo S. (dal 29′ st Loyola F.). A disposizione: Akinsanmiro E., Albiol R., Bozhinov R., Coppola F., Cuadrado J., Durosinmi R., Loyola F., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Stengs C., Stojilkovic F., Vural I. Allenatore: Hiljemark O..

Reti: al 3′ pt Malen D. (Roma) , al 43′ pt Malen D. (Roma) , al 7′ st Malen D. (Roma) .

Ammonizioni: al 5′ st Celik Z. (Roma) al 21′ pt Toure I. (Pisa).