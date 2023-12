Lo aveva detto Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara(“Sarà un’impresa molto difficile quella di stasera) e così è stato visto che i giallorossi si sono complicati le cose nelle giornate precedenti. Nulla però ha vietato la Roma di battere lo Sheriff Tiraspol già nel primo tempo grazie ai gol di Lukaku,Belotti e Pisilli. Bella la rete dell’1-0 dei giallorossi con l’assist di Zalewski per l’attaccante belga che deve spingere solamente il pallone in porta.

Secondo tempo di controllo per la squadra di Mourinho che gestisce il pallone e crea diverse occasioni soprattutto con El Shaarawy, Pagano, Mannini e Pisilli, che hanno permesso ai giallorossi di respirare, soprattutto a Llorente e Renato Sanches che dovranno prepararsi al meglio per Bologna. E nel finale c’è gloria anche per Pissili che sigla la rete del 3-0 aspettando il sorteggio di Europa League.

TABELLINO:

ROMA (3-5-2) Svilar; Celik, Cristante, Llorente (dal 15′ st Paredes); Karsdorp, Renato Sanchez (dal 15′ st Pagano), Bove, Aouar (dal 1′ st El Shaarawy), Zalewski (dal 40′ st Mannini); Lukaku, Belotti (dal 27′ st Pisilli). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Pellegrini, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Vetkal, Mannini, Joao Costa, Plaia, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Garananga, Tovar, Apostolakis (dal 36′ pt Zohouri); Artunduaga, Fernandes, Ricardinho, Talal, Badolo; Ankeye (dal 27′ st Luvannor), Ngom Mbekeli. A disposizione: Straistari, Pascenco, Zohouri, Berkay Vardar, Paiva, Colis, Novicov, Luvannor. Allenatore: Roberto Bordin.

Reti: all’11’ pt Lukaku, al 32′ pt Belotti

Ammonizioni: Talal, Bove

Recupero: 3′ pt, 3′ st