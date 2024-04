La Roma si affida a Mancini anche contro il Milan | Il difensore non al meglio guiderà la difesa contro i rossoneri

Gianluca Mancini uomo derby nella sfida di sabato scorso contro la Lazio, è l’uomo copertina della Roma di De Rossi in questo momento. Il gol, le grandi prestazioni, e il minutaggio elevato nonostante la pubalgia che lo tormenta da parecchio tempo, si è ritagliato la figura da leader indiscusso nella squadra giallorossa.

Smaltiti i fastidi muscolari Mancini è pronto a dirigere la Roma anche a San Siro

Oggi Mancini è tornato ad allenarsi con i compagni in vista della gara contro il Milan di domani sera, dopo che ieri aveva svolto lavoro individuale per smaltire qualche fastidio muscolare. Nonostante la pubalgia che lo accompagna da diverso tempo, il centrale romanista ha giocato 39 partite saltandone solo cinque complessivamente, sintomo di quanto riesca a tenere duro anche quando non sta benissimo, proprio perchè vuole sempre aiutare i compagni in campo. Il calciatore dopo il derby necessitava di due giorni di riposo per tornare al meglio della condizione per la gara contro i rossoneri, è ciò che scrive il “Corriere dello Sport”.