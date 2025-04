La Serie A non si ferma neanche a Pasqua: i precedenti

La Serie A, per esigenze legate a calendari fittissimi e accordi televisivi, scenderà in campo anche a Pasqua. Prendendo spunto dalla classica gara natalizia dell’NBA, la Lega ha deciso di far disputare tre gare in altrettanti slot differenti: Empoli – Venezia alle 15, Bologna – Inter alle 18 e Milan – Atalanta alle 20:45. Guardando indietro alla storia del campionato nostrano, non sarà la prima volta che le squadre saranno impegnate nella Domenica della Resurrezione.

Pasqua e Serie A, i precedenti

Si parte con il campionato 1977-1978 quando, il 26 marzo del ’78, scesero in campo tutte le squadre in contemporanea e i risultati furono i seguenti:

Atalanta-Inter 0-1

Fiorentina-Bologna 0-0

Foggia-Lazio 3-1

Genoa – Juventus 2-2

Milan-Pescara 2-0

Roma-L.R.Vicenza 1-1

Torino-Perugia 1-1

Verona-Napoli 1-1

La Serie A, in seguito, è tornata a giocare a Pasqua in altre due occasioni: prima nel 2004, quando l’Inter si impose per 2-3 al Curi contro il Perugia, poi nel 2009 con Reggina – Udinese, gara vinta per 0-2 dai friulani. Nel 2017, invece, la CEI riuscì a ottenere l’anticipo della gara tra Roma e Atalanta, prevista proprio per il giorno di Pasqua di quell’anno.