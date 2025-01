La sfida salvezza va al Cagliari (1-2) | Zortea e Piccoli rimontano il rigore di Caprari

L’ U-Power Stadium fa da cornice alla sfida salvezza tra Monza e Cagliari, rispettivamente ultima e terzultima in classifica. Tre punti nelle ultime 5 per i rossoblù; appena uno invece per i biancorossi allenati da Bocchetti con la speranza per entrambe le compagini di iniziare il 2025 con i 3 punti.

Monza-Cagliari, grande vittoria per i sardi. Notte fonda per i brianzoli

Primo tempo vivace e ricco di emozioni. Dopo pochi secondi, Felici sfiora il vantaggio per i sardi colpendo la traversa, ma al 4° minuto è il Monza a portarsi sull’1-0 grazie ad un rigore trasformato da Caprari. Nonostante lo svantaggio, il Cagliari si dimostra più propositivo, creando diverse occasioni fino a trovare il meritato pareggio grazie a uno splendido sinistro dal limite di Zortea. La prima frazione si chiude sul parziale di 1-1. Ripresa che inizia col sorpasso Cagliari firmato Piccoli: progressione palla al piede di Obert che serve il 91 cagliaritano, bravo a smarcarsi e a concludere con una botta potente sul primo palo, siglando il 2-1 per i sardi. Si complicano le cose per i padroni di casa che al 63′ restano in 10 a causa dell’espulsione rimediata da Danilo D’Ambrosio. Gara decisamente più blanda negli ultimi 30′ con poche emozioni, complici la volontà cagliaritana di gestire il vantaggio e un Monza in netta difficoltà vista l’inferiorità numerica. Nel recupero arriva l’occasione per il tris con Lapadula che colpisce il palo. Vittoria fondamentale per gli uomini di Nicola che si portano almeno per qualche ora al di fuori della zona retrocessione, in attesa della sfida delle 15 tra Lecce e Genoa, altro snodo cruciale per la corsa alla salvezza. Notte fonda invece per il Monza che continua a stazionare in fondo alla classifica. Il cambio in panchina non sembra aver minimamente dato la nuova impronta di gioco tanto attesa dai tifosi brianzoli.

Monza-Cagliari, il tabellino

1-2

Reti: 6′ Caprari rig. (M); 21′ Zortea (C); 56′ Piccoli(C);

Ammoniti: 30′ Bondo (M); 45′ Piccoli (C); 66′ Mina (C); 88′ Bianco(M);

Espulsi: 63′ D’Ambrosio (M).

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D’Ambrosio; Pedro Pereira(75′ Maldini), Sensi,(54′ Bianco) Bondo(75′ Akpa Akpro), Birindelli; Mota(54′ Djuric), Ciurria; Caprari(84′ Martins).A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Akpa Akpro, Djuric, Maldini, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Bianco, Carboni, Postiglione, Martins, Vignato. Allenatore: Salvatore Bocchetti

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina(67′ Palomino) , Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou(84′ Marin), Adopo, Felici(74′ Augello); Viola(84′ Pavoletti); Piccoli(74′ Lapadula). A disposizione: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano. Allenatore: Davide Nicola.