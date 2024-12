Calciomercato Serie B: Lapadula-Pisa, il matrimonio s’ha da fare?

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, si sono riaccesi i contatti tra il Pisa ed il Cagliari, al fine di portare sotto la Torre l’attaccante peruviano del Cagliari Gianluca Lapadula. La trattativa si era aperta già a Luglio di questo anno, ma poi il Pisa dopo l’acquisto di Lind ha preferito sospendere l’arrivo del peruviano per valutare la coppia formata da Bonfanti e dal danese.

Il Pisa si torva in questo momento al secondo posto in classifica, e la società nerazzurra Gennaio vuole fare uno sforzo economico per puntare decisamente alla promozione in Serie A, e Pippo così ritroverebbe l’attaccante dei tempi del Benevento. Nel caso di arrivo di Lapadula, sarebbe messa in dubbio la permanenza di Bonfanti, che potrebbe essere ceduto in prestito.