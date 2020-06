La Top Volley Cisterna conferma il libero Andrea Rondoni: “Sono felice, ora dovrò continuare a lavorare duro”

La Top Volley Cisterna conferma il libero Andrea Rondoni

Anche per la prossima stagione Andrea Rondoni sarà il libero della Top Volley Cisterna, una conferma arrivata dopo un campionato che lo ha visto anche protagonista con tre match giocati da titolare. Queste le parole del classe ’99: “Sono molto felice di questa conferma, per me è un passaggio importante ed è la testimonianza che il mio impegno è stato apprezzato, questo è molto importante dal mio punto di vista. Scendere in campo da titolare, per sostituire Mimmo Cavaccini, è stato un grande onore nella passata stagione, ma allo stesso tempo ho voluto e potuto dare il mio contributo anche in partite ufficiali, di fronte a formazioni di altissimo livello e con giocatori capaci di mettere in difficoltà chiunque: questo mi ha fatto crescere ancora di più e il mio bagaglio di esperienze è aumentato. Ora dovrò confermarmi e so bene che per farlo dovrò continuare a lavorare con il massimo dell’impegno e della motivazione perché voglio continuare a essere una spugna, ad ascoltare i consigli del coach, dello staff e dei miei compagni”.

Impegno e passione

Andrea Rondoni ha saputo guadagnare, con impegno e professionalità, una maglia che ha sempre desiderato indossare e che poi ha anche saputo vestire con la giusta determinazione quando è stato il momento di scendere in campo. “Alla vigilia della passata stagione, quando firmai il primo contratto con la Top Volley, per me fu una grande emozione anche perché è risaputo che sia la mia squadra del cuore. Voglio costruire la mia carriera sull’impegno e sulla generosità, mi piace molto ascoltare ma so anche prendere le mie decisioni cercando di seguire la strada che ritengo giusta. La Superlega? Un campionato incredibile e molto stimolante, ci sono i migliori giocatori del mondo e per me deve essere il pungolo per continuare a sudare in palestra, poi ho la fortuna di avere un coach molto orientato a lavorare anche con i giovani e in questa fase della mia carriera è importantissimo”.

Credits: “Comunicato stampa Top Volley Cisterna”