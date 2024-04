L’Aquilone inizia a volare, nonostante le mille critiche

Quello a cui abbiamo assistito ieri all’Arena Garibaldi è la spiegazione di quanto il calcio possa darti ma anche toglierti. Se da una parte al Palermo ha totto tutto, anche le residue convinzioni di promozione diretta in A, al Pisa ha dato tutto ma sopratutto ha ridato al suo pubblico quel MAtteo Tramoni di cui sentiremo parlare in futuro anche in ottica nazionale.

I MERITI E LE CRITICHE AD AQUILANI

Diciamolo sinceramente, Alberto Aquilani è stato visto come un nemico, essendo stato allenatore della Fiorentina Primavera, un rivale per i tifosi pisani che è stato criticato fino alla fine del primo tempo di ieri, quando il Pisa era sotto 0-2.

Poi l’Aquilani ha iniziato a volare, ed il merito è stato dell’ex Roma con i suoi cambi azzeccati, con quel M. Tramoni che con la sua doppietta ha fatto resuscitare nel giorni di Pasquetta i tifosi nerazzurri che dopo il primo tempo erano sugli spalti in stile “Urlo di Munch”.

Ma i meriti di Aquilani non si fermano qui, ha inventato Esteves mezz’ala, è risultato ieri, ma non solo devastante con i suoi assist, con i suoi dribbling con le sue incursioni inarrestabili.

Date tempo ad Aquilani, con le sua ali il Pisa inizierà a volare!