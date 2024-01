Las Palmas-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Diciannovesima giornata de La Liga: Barcellona ospite del Las Palmas all’Estadio Gran Canaria. Blaugrana, quarti, a pari punti con l’Atlético Madrid, hanno vinto l’ultima uscita di campionato contro l’Almeria. Diversa la situazione in casa Las Palmas, decimo, sconfitto dall’Athletic Bilbao. L’ultimo precedente tra i due club, risalente a marzo 2018, è terminato 1-1. Il match, in programma giovedì alle 21.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

LAS PALMAS (4-5-1): Álvaro Valles; Araujo, Saúl Coco, Álex Suárez, Sinkgraven; Loiodice, Kirian, Javi Munoz, Jonathan Viera, Munir; Perrone. All. Pimienta.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Araujo, Balde; Gündoğan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.