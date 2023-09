LASK Linz-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Il Liverpool torna in UEFA Europa League ed esordisce in casa del LASK. Nuovamente disponibile il capitano dei Reds, Virgili Van Dijk. Il tecnico tedesco che deve far fronte alle pesanti assenze di Alexander-Arnold e Thiago: c’è Tsimikas sulla fasce e Gravenberch in mezzo al campo. Attacco affidato a Doak, Nunez e Diaz.

Le probabili formazioni:

LASK (3-4-3): Lawal; Luckeneder, Ziereis, Andrade; Flecker, Jovicic, Horvath, Bello; Ljubicic, Zulj, Havel. All. Sageder

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Nunez, Diaz. All. Klopp