L’Atalanta perde immeritatamente contro il Bruges, arbitro protagonista (in negativo) in campo

L’Atalanta perde immeritatamente contro il Bruge, con l’arbitro che nel finale regala un rigore inesistente ai padroni di casa per un presunto fallo di Hien.

Nella prima parte di gara almeno fino alla mezz’ora l’Atalanta soffre il pressing e la corsa dei padroni di casa, e va meritatamente in svantaggio grazie ad una rete di Jutgla al 19′ che calcia in diagonale all’altezza del dischetto di rigore. La squadra di Gasperini si sveglia, ed il cambio di corsia tra Djimsiti e Posch da i suoi frutti, con Pasalic che pareggia il match al 41′ servito da Zappacosta. Nella ripresa inizia di nuovo in pressing il Bruges, ma l’Atalanta riesce a controllare la partita, e nel finale crea due ottime occasioni da rete don De Keteleare con Mignolet che si distende in tuffo e con Zappacosta con conclusione che termina alta sopra alla traversa. Nel finale il rigore di Nilsson fissa il risultato finale-

Il tabellino

Bruges-Atalanta 2-1

CLUB BRUGGE: Nilsson G.Tzolis C., Mignolet S., Seys J., Ordonez J., Mechele B., De Cuyper M., Jashari A., Onyedika R., Talbi C., Vanaken H., Tzolis C. (dal 25′ st Nilsson G.), Jutgla F., Jackers N., Nielsen C., Nilsson G., Romero Z., Sabbe K., Siquet H., Spileers J., Vermant R., Vetlesen H., Hayen N.. A disposizione:

ATALANTA: Samardzic L.Pasalic M., Cuadrado J.Bellanova R., Toloi R.Posch S., Brescianini M.Retegui M., Patricio R., Posch S. (dal 26′ st Toloi R.), Hien I., Djimsiti B., Bellanova R. (dal 18′ st Cuadrado J.), De Roon M., Ederson, Zappacosta D., Pasalic M. (dal 18′ st Samardzic L.), De Ketelaere C., Retegui M. (dal 26′ st Brescianini M.), Brescianini M., Carnesecchi M., Cassa F., Cuadrado J., Del Lungo T., Palestra M., Rossi F., Samardzic L., Sulemana I., Toloi R., Vlahovic V., Gasperini G.. A disposizione:

Reti: al 15′ pt Jutgla F. (Club Brugge) al 41′ pt Pasalic M. (Atalanta), 92′ Nilsson (Club Brugge)