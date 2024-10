L’Atalanta schianta lo Shakthar in trasferta (0-3) | Prestazione superlativa della squadra di Gasperini

L'Atalanta continua a incantare in Europa e schianta lo Shakhtar fuori casa col risultato di 0-3. In gol Djimsiti, Lookman e Bellanova.

Partita senza storia in Germania dove l’Atalanta schianta lo Shakthar a seguito di una prestazione di livello assoluto. La squadra di Gasperini ha dominato la partita dal primo all’ultimo minuto, trovando tantissime volte la via per la porta avversaria e chiudendo i conti già nel primo tempo, con i gol di Djimsiti, Lookman e Bellanova. La Dea vola a 4 punti nella classifica generale della nuova Champions League e si conferma una squadra che in Europa può fare paura a tutti. Shakthar non pervenuto, resta a un punto in classifica ottenuto nella prima gara di Champions League contro il Bologna.

Shakthar-Atalanta, il tabellino del match

SHAKTHAR (3-4-1-2): Riznyk; Bondar, Ghram, Matviyenko; Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique; Sudakov; Zubkov, Eguinaldo. A disposizione: Fesiun, Traoré, Franjic,, Shved, Azarov, Tobias, Bondarenko, Konplia, Nazaryna, Kevin, Pedrinho, Newertton. Allenatore: Marino Pusic

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bellanova; Lookman (dal 15′ st Retegui), De Ketelaere (dal 15′ st Zaniolo), Samardzic. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Mario Pasalic, Zaniolo, Palestra, Retegui, Comi, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Reti: al 21′ pt Djimsiti, al 44′ pt Lookman, al 3′ st Bellanova

Ammonizioni: Ghram (S), Zaniolo (A), Ederson (A)

Recupero: 4′ st