Lautaro Martinez: “Il peggior momento della mia carriera ma…”

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez parla alla vigilia della finale di Supercoppa

L’attaccante argentino commenta il suo momento personale, queste le parole di Lautaro Martinez in conferenza stampa come riportate da mediaset:

Quanto ti stimola questa finale contro l’unica squadra italiana che vi ha battuto? Non segni al Milan dalla semifinale di Champions

Mi stimola molto perché è una finale oltre che un derby e sappiamo tutti quanto è importante questa partita. È il primo obiettivo stagionale da raggiungere per portare l’Inter in alto. Guardo poco le statistiche, certamente il gol per me è importante ma io devo lavorare per la squadra perché conta solo che l’Inter vinca. Speriamo di affrontare questa sfida nel migliore dei modi.

Questo momento in cui il pallone non entra è diverso rispetto al passato?

All’inizio è stato difficile perché avevo riposato poco senza aver fatto una preparazione fisica come avrei voluto. Ho già vissuto momenti così, ma questo secondo me è il peggiore, ma comunque sono diverso perché mi sento bene e che sto tornando al livello di forma che voglio io. Anche se il gol non arriva sono sereno perché ci sono altri compagni che ci stanno pensando e la squadra sta facendo bene.

I compagni la appoggiano molto e la rispettano come capitano: le fa piacere?

Ovviamente sì, il gruppo è molto importante. Riconoscono il lavoro che uno fa per la squadra e quando non segno cerco comunque sempre di dare il mio contributo in un altro modo e penso di farlo.

Come si sente la squadra alla vigilia della prima finale stagionale?

Il gruppo sta benissimo, abbiamo recuperato le energie anche se mancano ancora due allenamenti. Affrontiamo una squadra forte che è l’unica che ci ha battuto in campionato e sarà una sfida bella da giocare. Prepariamo la gara per portare il trofeo a casa che è ciò che tutti vogliamo.

L’ha sorpresa la vittoria del Milan contro la Juventus?

Abbiamo visto tutti insieme il match in albergo. Abbiamo visto cose simili che i rossoneri facevano anche con Fonseca, forse perché hanno avuto poco tempo. In queste ore che mancano prepareremo ancora bene il match. Ovviamente la Juventus stava vincendo e facendo bene, ma quando non chiudi la sfida poi può succedere di tutto e i dettagli hanno fatto la differenza.

Quanto conterà il fatto di giocare un derby lontano da San Siro?

Sicuramente mancherà l’apporto di tanti tifosi, ma noi pensiamo solo a vincere la partita.

Sentite che c’è passione in Arabia Saudita per il calcio?

Venire qua a giocare per noi è stato importante negli anni precedenti. Nelle due finali che ho giocato qui sono anche riuscito a fare gol oltre a vincere il trofeo. Faremo una grande gara.