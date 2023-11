Intervistato da Dazn, Lautaro Martinez, ha parlato al termine della vittoria contro l’Atalanta.

Lautaro: “Vittoria dedicata a Pavard”

Queste le sue parole:

Avete dimostrato di saper soffrire su un campo complicato.

“Sapevamo di affrontare una squadra che non aveva subito gol in casa, abbiamo fatto un discreto primo tempo dopo alcuni minuti così così. Dopo il ventesimo però ci siamo messi bene in campo e l’abbiamo sbloccata. Poi abbiamo giocato con calma sapendo soffrire, sono punti importantissimi”.

Il tiro piazzato è un fondamentale sul quale lavori?

“Cerco di lavorare e crescere ogni giorno su ogni aspetto. Lo facciamo ogni giorno in allenamento con Calhanoglu e Mkhitaryan, sono contento perché l’Inter ha vinto, ed è la cosa più importante”.

Ci pensi alla Scarpa d’oro?

“E’ importante, ma penso prima all’Inter. Se non segno cerco di dare una mano con assist e corsa”.

Sembra meno grave l’infortunio di Pavard?

“Voglio dedicargli la vittoria, è arrivato quest’anno e sta dando una grande mano. Spero non sia niente di davvero grave per averlo presto in campo”.