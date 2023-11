Blindare Lautaro Martinez e Barella l’obiettivo dei nerazzurri

Secondo quanto svelato da Sky Sport l’Inter vuol blindare i suoi gioielli. Il grande obiettivo del 2024 del club nerazzurro, come riferisce Matteo Barzaghi su Twitter, è quello di blindare Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ci sarebbe in programma un incontro con l’agente del capitano argentino per parlare di rinnovo.