L’autogol di Frese beffa Zanetti al 93′ (1-2). Inter a -1 dal Napoli

Chivu ne cambia cinque visti i tanti impegni tra Champions e campionato. L’Inter ci mette un quarto d’ora a sbloccare la gara con uno schema su calcio d’angolo tra Calhanoglu e Zielinski concluso alla perfezione con un piatto al volo dal limite dell’area del polacco. L’inerzia sarebbe dalla parte dei nerazzurri ma al 40′ serve una gran giocata di Giovane su Bastoni per riportare il risultato sul livello del mare. Sul finire del primo tempo Orban ha l’occasione di ribaltare la partita ma colpisce il palo. Forcing finale dell’Inter che riesce a vincerla al 93′ con l’autogol di Frese e si porta a 21 punti in classifica a -1 dal Napoli.

Tabellino del match

Reti: 16′ Zielinski, 40′ Giovane, 93′ aut. Frese

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (88′ Harroui), Gagliardini, Bernede (73′ Niasse), Bradaric; Giovane (80′ Sarr), Orban (73′ Mosquera). All. Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (55′ Dumfries), Sucic (88′ Frattesi), Calhanoglu, Zielinski (55′ Barella), Carlos Augusto (65′ Dimarco); Lautaro, Bonny (55′ Esposito). All. Chivu

Ammoniti: 41′ Orban, 66′ Bisseck, 96′ Bella-Kotchap