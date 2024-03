Lazio, a Monaco due assenze pesanti | Gli indisponibili di Sarri

Le ultime notizie dalla rifinitura in vista della partita di ritorno con il Bayern Monaco: due assenze per Sarri.

La Lazio è reduce dalla sconfitta in Serie A contro il Milan, caratterizzata dalle polemiche per i tre cartellini rossi ricevuti dai biancocelesti, che hanno terminato la partita in 8. Ma adesso è fondamentale concentrarsi sul prossimo incontro, che sarà decisivo per valutare la stagione della squadra di Sarri. Domani alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera c’è la sfida contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Lazio parte dall’1-0 dell’andata grazie al rigore realizzato da Immobile, ma il passaggio del turno è ancora in bilico.

Due assenze per Sarri in vista del Bayern

Nell’allenamento di rifinitura di oggi è stata evidenziata l’assenza di due giocatori, che saranno indisponibili anche per la partita di domani. Sarri dovrà fare a meno di Rovella e Patric. Il primo soffre ancora della pubalgia, mentre lo spagnolo è fermo a causa di un problema alla caviglia.