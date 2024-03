Lazio, Guendouzi e Marusic potrebbero saltare non solo l’Udinese | Sarri spera in un verdetto diverso

Piove sul bagnato in casa Lazio dopo la sconfitta contro il Milan che porta ripercussioni anche sulle prossime giornate di campionato. Nella sfida contro i rossoneri, Sarri ha visto espellere Pellegrini, Marusic e Guendouzi ma tutti e tre in modo diverso. Il terzino ex Juve ha ricevuto un doppio giallo per fallo su Pulisic dopo che stava lasciando uscire il pallone per consentere i soccorsi a Castellanos che era rimasto a terra.

Guendouzi e Marusic rischiano più giornate

Marusic ha ricevuto il rosso diretto per le proteste molto accese nei confronti di Di Bello dopo il fallo su Leao mentre Guendouzi è stato espulso per una reazione ai danni di Pulisic che aveva fatto fallo a sua volta sul centrocampista francese. Tutto dipenderà cosa avrà scritto sul taccuino l’arbitro Di Bello ma la sensazione è che per Guendouzi possano arrivare almeno due giornate per condotta violenta. Dopo l’Udinese la Lazio affronterà il Frosinone in trasferta e la Juventus in casa.