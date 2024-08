Lazio, accordo con la Salernitana per Dia | Le cifre dell’affare e la contropartita inserita

Boulaye Dia, con ogni probabilità, sarà il nuovo attaccante della Lazio di Marco Baroni. Il senegalese, dopo una prima ottima annata con la Salernitana e una seconda annata deludente per via di qualche capriccio di troppo, lascerà il club campano per giocarsi le sue carte in una squadra più importante. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l‘affare è in chiusura. Le ultime ore sono state ore calde, decisive per lo sbarco di Dia all’ombra del Colosseo, sponda biancoceleste.

Lazio, Dia è vicinissimo: ecco i dettagli dell’affare e la contropartita inserita

L’operazione è ai dettagli. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Ma non è finita qui. A fare il percorso opposto, da Roma a Salerno, sarà Diego Gonzalez, attaccante paraguaiano classe 2003. L’affare, dicevamo, è in chiusura. E Baroni potrà presto accogliere il suo nuovo attaccante.