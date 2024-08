Lazio, interesse concreto per Dia | Offerta da 15 milioni

La Lazio si conferma tra le società italiane più attive in questa sessione di mercato. Come scritto da “lalaziosiamonoi.it”, nelle ultime settimane i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Boulaye Dia, al fine di garantire a mister Baroni un degno sostituto di Immobile che possa giocarsi il posto con il Taty Castellanos

Lazio-Dia: Accelerazione nelle scorse ore

Nonostante i problemi di lista, Lotito continua a concentrarsi sulle operazioni in entrata e proprio nella giornata di oggi avrebbe prima trovato l’accordo con l’attaccante franco-senegalese e successivamente intensificato i contatti con la Salernitana, arrivando a presentare la proposta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni bonus compresi. A formello filtra cauto ottimismo e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il centravanti granata possa arrivare prima dell’esordio in campionato del 18 agosto.