Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Febbraio 23, 2026
Home Serie A Lazio, alle prese con gli infortuni: gli aggiornamenti su Pedro, Gigot e...

Lazio, alle prese con gli infortuni: gli aggiornamenti su Pedro, Gigot e Gila

Di
Anna Rosaria Iovino
-
62
Pedro rammaricato ph: Fornelli/Keypress

La Lazio nonostante i tanti problemi continua a gestire bene la situazione, soprattutto grazie anche ad un grande allenatore. Maurizio Sarri ha dovuto, e continua anche oggi, a gestire i numerosi infortuni e le relative assenze. In questo momento ai box ci sono Gigot, Gila e Pedro. Gli aggiornamenti.

Lazio, cattive notizie per Sarri

Gigot continua ad essere ai box. Il difensore centrale, operato alla caviglia lo scorso settembre, è ancora lontano dal rientro in gruppo. Dopo essere stato escluso dalla lista per la Serie A, Gigot sta lavorando in modo differenziato, cercando di recuperare la forma fisica in vista di un rientro previsto per la fine di questo mese. Sarri potrebbe approfittare del suo aiuto nel rush finale di stagione. Per quanto riguarda Mario Gila, le sue condizioni sono cambiate. Attualmente le condizioni del giocatore sono una preoccupazione. Il difensore spagnolo è uscito dolorante dalla partita contro il Cagliari in Sardegna a causa di un’infiammazione rotulea al ginocchio sinistro. Per questa ragione il centrale è attualmente in forte dubbio anche per la prossima sfida contro il Torino, con lo staff medico della Lazio che preferisce non rischiare il giocatore, soprattutto considerando l’importanza della Coppa Italia a breve, vista la semifinale contro l’Atalanta.

L’ultimo a finire ko è l’esterno spagnolo Pedro, uscito in condizioni preoccupanti durante la sfida contro il Bologna. Gli esami strumentali effettuati nei giorni passati hanno fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio. Non ci sono fratture ossee, ma la diagnosi sottolinea una distorsione alla caviglia destra. Per il recupero servirà circa un mese di stop.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598