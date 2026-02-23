Lazio, alle prese con gli infortuni: gli aggiornamenti su Pedro, Gigot e Gila

La Lazio nonostante i tanti problemi continua a gestire bene la situazione, soprattutto grazie anche ad un grande allenatore. Maurizio Sarri ha dovuto, e continua anche oggi, a gestire i numerosi infortuni e le relative assenze. In questo momento ai box ci sono Gigot, Gila e Pedro. Gli aggiornamenti.

Lazio, cattive notizie per Sarri

Gigot continua ad essere ai box. Il difensore centrale, operato alla caviglia lo scorso settembre, è ancora lontano dal rientro in gruppo. Dopo essere stato escluso dalla lista per la Serie A, Gigot sta lavorando in modo differenziato, cercando di recuperare la forma fisica in vista di un rientro previsto per la fine di questo mese. Sarri potrebbe approfittare del suo aiuto nel rush finale di stagione. Per quanto riguarda Mario Gila, le sue condizioni sono cambiate. Attualmente le condizioni del giocatore sono una preoccupazione. Il difensore spagnolo è uscito dolorante dalla partita contro il Cagliari in Sardegna a causa di un’infiammazione rotulea al ginocchio sinistro. Per questa ragione il centrale è attualmente in forte dubbio anche per la prossima sfida contro il Torino, con lo staff medico della Lazio che preferisce non rischiare il giocatore, soprattutto considerando l’importanza della Coppa Italia a breve, vista la semifinale contro l’Atalanta.

L’ultimo a finire ko è l’esterno spagnolo Pedro, uscito in condizioni preoccupanti durante la sfida contro il Bologna. Gli esami strumentali effettuati nei giorni passati hanno fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio. Non ci sono fratture ossee, ma la diagnosi sottolinea una distorsione alla caviglia destra. Per il recupero servirà circa un mese di stop.