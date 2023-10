Sorpresa a centrocampo in casa Lazio: Sarri preferisce Rovella dal 1′ con Guendouzi e Luis Alberto, panchina per Cataldi. Cambi anche in attacco, sarà Castellanos a sostituire l’acciaccato Immobile, con Pedro, autore del gol vittoria contro il Celtic, a prendere il posto di Felipe Anderson. Buone notizie in casa Atalanta, torna titolare Scamacca accanto a Lookman. Riposa De Ketelaere.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeriners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.