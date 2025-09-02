Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri hanno avuto un incontro che ha portato il giocatore napoletano a voler ricongiungersi con il Comandante in capitale. Dopo l’esperienza canadese, l’attaccante è attualmente uno svincolato. L’intenzione era quella di attendere la Lazio nella sessione invernale ma, senza certezze, il giocatore potrebbe firmare con il Parma.

Lazio, un segnale per Lorenzo Insigne

Nonostante le porte del calciomercato si sono appena chiuse, e la Lazio non ha potuto mettere a segno nessun colpo, la società di Formello pensa già alle sessione di gennaio. La situazione attuale è chiara e complessa: a causa dei rigidi vincoli finanziari, il mercato in entrata è di fatto ancora bloccato. La rosa il club biancoceleste potrà essere rinforzata solo dopo aver ceduto giocatori per un importo equivalente.

Il reale margine di manovra verrà aggiornato il prossimo 30 settembre, un passaggio cruciale che determinerà i paletti per la sessione invernale. Entro la metà di novembre, la Lazio saprà con esattezza quali saranno i vincoli da rispettare e se ci sarà la possibilità di investire. A Roma c’è stata la suggestione Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli, rappresenta un’opportunità di mercato unica e speciale per gli Aquilotti. L’ex attaccante del Napoli non ha ancora firmato con nessun club, ma potrebbe firmare con il Parma.

Insigne, in realtà, starebbe aspettando un segnale dalla Lazio, anche lo stesso Sarri lo riabbraccerebbe volentieri per aggiungere un giocatore di livello al suo attacco. Lorenzo non ha intenzione di andare verso nessun altro club, ha bloccato ogni altra offerta. Ma se nelle prossime settimane non arriveranno segnali positivi da società di Formello, allora prenderà in considerazione altre destinazioni, tra queste il Parma.