La Lazio attraverso un comunicato, ha fatto sapere ai propri tifosi di aver attivato una speciale promozione “dicembre” sulla vendita dei tagliandi per la sfida tra il club biancoceleste e il Cagliari prevista per il prossimo 2 dicembre alle ore 18. Ma non solo però, dato che sarà anche attivata per la partita contro il Frosinone in programma il prossimo 29 dicembre alle 20.45 a tutti coloro che avranno acquistato un biglietto per la gara di Champions contro il Celtic.

Lazio, il comunicato del club

La S.S. Lazio comunica di aver attivato una speciale PROMOZIONE “DICEMBRE” sulla vendita dei biglietti di Lazio-Cagliari, in programma sabato 2 dicembre alle 18:00, e Lazio-Frosinone, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20:45, riservata a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della gara Lazio-Celtic.

I biglietti di entrambi le gare in promozione e a prezzo intero verranno messi in vendita dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 27 novembre.

Come usufruire della Tariffa Promo “Dicembre”:

– Coloro che hanno acquistato il biglietto con una card Lazio, 1900 o Eagle, devono inserire i codici delle card: 032…. per la 1900 e EAG…. per le Eagle.

– Coloro che hanno acquistato un biglietto cartaceo, devono inserire il sigillo fiscale presente sul titolo acquistato.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket;

– presso i punti vendita Vivaticket;

– le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.