Nuova idea di Baroni: Mandas titolare, Provedel in panchina anche se ieri s’è visto Provedel nella prima Lazio, Mandas in quella opposta. Nei giorni passati, mercoledì, i due portieri erano stati alternati nella stessa porta. Baroni sta ribaltando le cose, solo oggi, nella rifinitura si potrà capire di più.

Lazio, cambio in porta: spazio a Mandas

Il ribaltone è stato deciso e sarà chiaro nella rifinitura di oggi salvo sorprese che sarebbero contraddittorie stando a quanto è stato predisposto. Nella trasferta di Venezia la Lazio giocherà con Mandas in porta. Il tecnico biancoceleste ha deciso di rilanciare il portiere greco e potrebbe tenerlo in porta anche a Milano contro l’Inter.

Dunque giocherebbe non solo le prossime due partite, se tutto va secondo i piani di Baroni anche in Europa League sarà il greco a difendere la porta. A Provedel verrebbe concesso un periodo di riposo, necessario dopo tante gare e qualche eadi troppo, magari per la stanchezza. Provedel non era certo nel meglio della sua forma psicofisica nell’ultimo periodo e Baroni non se l’è sentita di proseguire con lui. Riparte dal Venezia con un nuovo portiere ed è da qui che darà l’assalto a quarto posto in Serie A. Le carte sono tutte in regola per proseguire in Europa e fare grandi cose anche in campionato.