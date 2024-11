Lazio, Baroni: “Sono arrivato in un grande club. Rinnovo? Penso a dare tutto”

Marco Baroni è intervenuto a RAI Radio 1 per parlare di questo avvio di campionato della Lazio.

Le parole di Baroni

Il suo arrivo ha portato la cultura del lavoro che la contraddistingue.

“Ho trovato una società strutturata, competenze di primo livello. Questo è stato un aspetto di grande crescita mia, che agevola tantissimo il nostro lavoro. Importante è aver trovato anche dei giocatori con grande cultura del lavoro. Loro sono i protagonisti principali, noi cerchiamo di mettere passione, offrire il meglio di noi e quando avviene è bello da vedere, ma è una cosa che vogliamo mantenere”.

La Lazio ha cambiato tanto formando una rosa molto più giovane degli altri anni.

“C’è stato un ricambio generazionale, abbiamo puntato su dei giovani con talento ed è compito mio dargli fiducia e posso farlo solo andando in campo, perché le parole non bastano. Loro dovranno essere veloci perché nel calcio non c’è tempo”.

Stanno arrivando pochi gol dai centrocampisti.

“Sono convinto che presto arriveranno anche i gol di Rovella come quelli di Guendo. Vecino per caratteristiche ha più capacità di inserimento, mi piace tanto perché è un mediano che entra in area, in questo momento portare giocatori in area è importante. Anche Dele è un bel giocatore, aspettiamo Castrovilli che ha avuto qualche problema, ma sono convinto possa fare bene”.

Quando arriverà il rinnovo?

“Sono arrivato in una grande società, un pubblico meraviglioso, non voglio neanche commentare quello che è stato scritto. L’unica cosa che faccio è pensare a dare tutto, per il resto ci saranno tempi e modalità per valutarle”.

Questa squadra può vincere l’Europa League?

“Vincere l’Europa League sarebbe un sogno, siamo davanti a squadre incredibili e ci vorremmo rimanere. Abbiamo delle partite molto importanti, io più che guardare l’obbiettivo devo guardare il percorso. Ora inizia il momento difficile, dobbiamo affrontarlo con forza”.

Come sta Dia?

“Domani riprenderanno gli allenamenti e devo parlare con i dottori. Ha fatto i test ed è apposto, contiamo di inserirlo subito nel gruppo. Per il resto è un giocatore forte, con mobilità e interpretazione del ruolo, se sarà a disposizione giocherà contro il Bologna”.