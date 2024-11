Lazio-Bologna, la gara andrà in onda su Dazn

In un periodo di grazia, Lazio e Bologna sognano il grande passo per avvicinarsi alle zone alte della classifica con Italiano che dopo Italiano sogna un altro sgambetto come contro la Roma.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All.: Italiano.