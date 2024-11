Fonseca: ” Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di giocare senza paura. Il calcio italiano può essere più dominante in Europa”

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid.

Le parole di Fonseca

Analisi della partita.

“Penso che abbiamo vinto perchè i giocatori hanno avuto il coraggio di giocare senza avere paura di niente. Abbiamo preparato la partita per avere la palla, nel primo tempo abbiamo fatto cose veramente importanti. Nel secondo tempo abbiamo sofferto di più ma lo abbiamo fatto insieme e abbiamo meritato la vittoria perchè abbiamo giocato con grande qualità”.

Questa si può considerare una vittoria del calcio italiano?

“Io non sono d’accordo quando si parla di un calcio italiano chiuso ma io penso che possiamo essere più dominanti in Europa, oggi lo abbiamo dimostrato, giocato bene con la palla e posizionalmente grande cose. Abbiamo avuto la pazienza di giocare con la palla, dobbiamo continuare a crescere”.

Cosa lo ha spinto a togliere Morata e inserire Abraham?

“Abraham è un calciatore con altre caratteristiche, Morata è capace di fare la connessione con i compagni. Abraham non è così. Abbiamo cominciato a non avere tanto la palla, abbiamo avuto caratteristiche diverse. Abraham gioca più avanti ma Morata era stanchissimo. L’inglese aiuta tanto difensivamente. Okafor? Eravamo in un momento di grande pressione del Real, negli ultimi minuti delle partite loro rimontano spesso come contro il Dortmund o con il City. Magari inconsciamente abbiamo pensato a questo e così abbiamo difeso perdendo qualità nella nostra uscita e con la palla. Ma penso che i giocatori hanno cercato di difendere il risultato».

Quali differenze ci sono tra la Champions e la Serie A?

“Io devo capire il contesto. Queste partite per noi che vogliamo controllare la palla qui abbiamo più spazio. Non sono partite come quelle in Italia, marcano tutte uomo a uomo. E’ più complicato in Italia, c’è solo in Serie A”.