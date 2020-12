tutto quello che è successo tra Lazio e Brugge

Lazio Bruges

A vent’anni di distanza dall’ultima volta, la Lazio si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Ai biancocelesti basta il 2-2 all’Olimpico contro il Bruges per passare il turno. Correa sblocca il risultato al 12′, Vormer pareggia i conti tre minuti più tardi. Immobile su rigore riporta avanti i biancocelesti al 27′, ma nella ripresa – nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sobol avvenuta al 39′ del primo tempo – i belgi pareggiano al 31′ con Vanaken. Nel finale la Lazio soffre ma il risultato non cambia più. I biancocelesti approdano agli ottavi, il Bruges ‘retrocede’ in Europa League.

Lazio Bruges 2-2 tabellino e highlights

AMMONITI: Sobol 2′; Hoedt 36′;

ESPULSI: Sobol 40′;

MARCATORI: Correa 12′; Vormer 16′; Immobile (R) 27′; Vanaken 77′;

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Hoedt (46′ Radu), Acerbi, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (75′ Escalante), Luis Alberto (75’Akpa Akpro), Marusic, Correa (86′ Pereira), Immobile (75′ Caicedo). All.: Inzaghi

CLUB BRUGES (4-3-1-2): Mignolet; Mata (83′ Van Der Bremt), Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Eder Balanta (77′ Rits); De Ketelaere; Diatta (86′ Okereke), Lang (42′ Deli). All.: Clement