Lazio e caso tamponi

Il caso dei tamponi non ha fatto solo molto discutere, a livello legale porterà non pochi danni alla società. Questa mattina era previsto il via al processo di primo grado sul caso, ma il Tribunale federale nazionale della Figc ha ha rinviato tutto al prossimo 26 marzo alle 11. Il processo di primo grado vede il deferimento della società della Lazio, del suo presidente Claudio Lotito e dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia.

Lazio, verso la penalizzazione

La Lazio, il presidente ed i medici sono stati accusati dalla Procura Figc di aver violato in sei occasioni il protocollo anti Covid. Secondo quanto riportato da “Corriere della Sera” la Procura provvederà, nei confronti della società capitolina, a chiedere una penalizzazione in classifica. La Lazio, in sua discolpa, provvederà alla richiesta di far ascoltare nuovi testimoni. Il Legale della società ha dichiarato: “Questo non è un processetto per un paio di giornate di squalifica: ha implicazioni importantissime, vale Calciopoli o il Calcioscommesse” queste le parole di Gian Michele Gentile, sempre al “Corriere della Sera”. Al momento la Lazio è stata deferita dalla procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e anche per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e per l’inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).