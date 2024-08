Lazio, buona la prima. Contro il Venezia primi tre punti per Baroni (3-1)

Una buona Lazio sorprende tutti e vince all’esordio

Parte bene la Lazio di Baroni, all’Olimpico importante vittoria per i biancocelesti contro un buon Venezia. Lazio che va sotto, a sorpresa sono i lagunari a portarsi avanti con Andersen. La Lazio si riprende e ribalta il risultato, una vittoria in rimonta figlia di una gara giocata bene e di un bel gioco. Capitan Zaccagni e Castellanos protagonisti, gol e belle giocate. La Lazio vince e convince, buona la prima per Baroni.

Lazio-Venezia 3-1: risultato e tabellino

Reti: 3′ Andersen, 11′ Castellanos, 43′ Zaccagni, 81′ aut. Altare

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (87′ Castrovilli), Rovella (64′ Vecino), Dele-Bashiru; Noslin (76′ Isaksen), Castellanos (87′ Pedro), Zaccagni (76′ Tchaouna). A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini, Cataldi, Dia. All.: Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagardo (53′ Pierini), Andersen (85′ Raimondo), Duncan, Zampano; Oristanio (53′ Haps), Ellertsson (69′ Crnigoj); Gytkjaer (85′ Lella). A disp.: Grandi, Filip Stankovic, Lorenzo Lucchesi, Issa Doumbia. All.: Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza