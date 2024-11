Lazio, buone notizie per Baroni: Dia ci sarà contro il Bologna

A seguito degli esami effettuati dal personale della Lazio in Italia, il caso di malaria di Dia è stato ora chiuso. Baroni può tirare un sospiro di sollievo e sperare di poterlo utilizzare senza problemi contro il Bologna.

Lazio, Dia corre verso il rientro

Secondo il “Corriere dello Sport”, in questo periodo il senegalese dovrebbe riprendere gli allenamenti individuali per poi rientrare in gruppo in vista della partita di domenica sera contro il Bologna. Contemporaneamente il tecnico ha ritrovato Patric, Romagnoli, Mandas e Marusic che stavano recuperando da problemi fisici. Attesi, invece, i rientri di Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna e Castellanos, quest’ultimo ancora impegnato in Argentina.