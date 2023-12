In questa stagione cambierà il format della Supercoppa Italiana, dove saranno impegnate Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina. Infatti per la prima volta ci saranno due turni da disputare, semifinale e finale, prima di decidere il vincitore della coppa.

Supercoppa Italiana, ecco quando giocherà la Lazio

Come riportato da Lalaziosiamonoi.it sono nuovamente slittate le date delle finali di Supercoppa. Inizialmente si era pensato di far disputare le gare dal 4 al 8 Gennaio, prima Fiorentina-Napoli poi Lazio-Inter, successivamente è stato proposto di posticipare il tutto fra il 18 e il 22 Gennaio. In Consiglio di Lega avanza quest’ultima opzione anche per tener conto della disponibilità degli impianti in Arabia Saudita, meta assai richiesta dalle federazioni delle varie nazioni per disputare questo tipo di incontri. Lazio-Inter sarà quasi confermata per il 19 Gennaio, a dieci giorni dal cento ventiquattresimo compleanno del club capitolino.