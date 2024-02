Lazio, cessione imminente in arrivo | Il difensore lascia la capitale

La Lazio è alle prese con gli ultimi esuberi rimasti: Dimitrije Kamenovic è stato ceduto in prestito all’FC Yverdon, una squadra svizzera. Secondo il Corriere dello Sport, il contratto del serbo scade nel 2026 e tornerà a Roma a fine stagione.

Lazio, una partenza e un ritorno

Il difensore serbo non ha mai convinto Maurizio Sarri a dargli una possibilità da quando è arrivato e ha deluso tutti anche durante il suo ultimo periodo in prestito allo Sparta Praga. A Formello, però si rivede André Anderson, che ha appena concluso la sua permanenza al San Paolo ed è fermo da più di un anno. Il calciatore non gioca da novembre 2022 e verrà inserito nel gruppo solo per completare il numero degli allenamenti. Il suo contratto con la Lazio scade nel 2025.