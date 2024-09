Lazio, chance dal 1′ minuto per Isaksen contro il Verona

Arriva il momento di Isaksen. Dopo le offerte di Feyenoord e Celtic rifiutate in estate, la Lazio e Baroni puntano sull’esterno danese che nelle ultime partite è in evidente crescita, sotto l’aspetto tecnico e della personalità. Merito anche della fiducia che Baroni ripone in lui. Lo stesso calciatore ha ribadito di voler restare a Roma e dimostrare qui il suo valore. Isaksen non gioca titolare dal 27 aprile, ma questa sera potrebbe far parte dei primi 11 scelti dal tecnico.

Baroni crede in Isaksen | Pronto a lanciarlo dal 1′ minuto nella sfida contro il Verona

“Gustav è forte. Va lanciato e io lo voglio fare, ho tanta fiducia in lui”, queste le parole di Baroni nella conferenza stampa di ieri che lasciano poco spazio ai dubbi. Il suo impiego sta crescendo piano piano: prima 17 minuti con il Venezia, poi 37 (con gol) a Udine, e 50 con il Milan. Anche in Nazionale ha trovato spazio, giocando 33 minuti e facendo faville contro la Serbia. Come scrive il Messaggero, oggi Isaksen andrà a completare il reparto offensivo insieme a Zaccagni e Dia alle spalle di Castellanos: è arrivato il momento di dimostrare di valere quei 12 milioni più 4 di bonus spesi nel 2023.