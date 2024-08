Lazio, l’Atalanta pensa a Isaksen | Le cifre dell’affare

Si lavora per la cessione dell'esterno che non ha convinto Baroni

Uno degli anelli deboli della Lazio di quest’anno è stato il reparto offensivo, dove mancano delle solide certezze che non hanno permesso a tutti gli interpreti di esprimere al meglio il loro potenziale non convincendo Baroni, che vorrebbe rimpiazzare alcuni nomi che non hanno brillato nè con Sarri nè con Tudor, tra cui Gustav Isaksen.

Lazio, per Isaksen servono 15/20 milioni

Sceso in campo 28 volte con la maglia biancoceleste, ma mai per 90′, mettendo a referto 3 gol e 2 assist, Isaksen non ha conquistato il cuore di nessuno dei due tecnici che si sono seduti sulla panchina della Lazio la scorsa stagione, e neanche Marco Baroni, che vorrebbe rimpiazzare l’esterno svedese, che è finito nel mirino dell’Atalanta.

Lotito ha investito lo scorso agosto più di 12 milioni di euro per l’esterno del Midtjylland, e vorrebbe rientrare dell’investimento fatto, perciò è difficile immaginare che il patron laziale accetti offerte inferiori ai 15/20 milioni, cifra che l’Atalanta potrà spendere solo in caso di cessione di Koopmeiners.