Lazio, continua il casting per l’esterno d’attacco | Tutti i nomi

La Lazio continua a cercare un’esterno offensivo, e stanno circolando molti profili interessanti. Non è semplice la strada che porta a Nicolò Cambiaghi, all’Empoli in prestito dall’Atalanta. La squadra di Sarri ha offerto 8 milioni di euro ma i bergamaschi ne chiedono 15, e i toscani vogliono un indennizzo per la fine del prestito. Restano sullo sfondo Candreva, El Ghazi e Bernardeschi.

Lazio, l’attaccante può arrivare dall’Inghilterra

Fari puntati sulla Championship, la serie B inglese. Piace Jack Clarke del Sunderland. La Lazio ha offerto 16 milioni ma il club non vuole cedere il classe 2000 a gennaio, o comunque non per meno di 25 milioni. Un altro giocatore monitorato è il 2003 Jonathan Rowe del Norwich, valutato 10 milioni. In questo caso l’ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del calciatore, che vuole restare in Inghilterra. Nelle ultime ore si è aggiunto alla lista Morgan Whittaker del Plymouth, autore di 16 gol e 7 assist in questa stagione. I biancocelesti hanno messo sul piatto 10 milioni, ma la richiesta per il ragazzo nato nel 2001 è di 18.