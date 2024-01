Lazio, da Bernaderschi a Cambiaghi: i biancocelesti alla ricerca di un esterno

Il tempo scorre veloce e il calciomercato di gennaio si avvia alla sua conclusione. Dopo il match contro il Napoli, Lotito e Fabiani faranno il punto della situazione e intensificheranno gli sforzi per possibili nuovi innesti o cessioni di esuberi. La priorità in entrata rimane un esterno d’attacco per rafforzare il reparto in difficoltà. Tra i nomi in lizza spicca Federico Bernardeschi, anche se l’ingaggio richiesto di 3 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo. Nicolò Cambiaghi è un’opzione, ma la richiesta di 15 milioni da parte dell’Atalanta blocca la trattativa. El Ghazi e Rafa Silva restano candidature vive, con Sarri che sembra meno entusiasta dell’olandese e il Benfica che chiede 8 milioni per cedere il portoghese in scadenza a giugno.

Lazio, le possibili partenze e sondaggi in uscita

Dopo l’addio di Basic alla Salernitana, la Lazio cerca di sistemare gli esuberi, con Kamenovic rimasto da collocare. Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbe un’offerta per il trasferimento in prestito, con i manager Kezman e Jankovic pronti ad aspettare il via libera della società.