Lazio, Lotito punta su Cambiaghi | Le ultime

Nicolò Cambiaghi può essere il nome giusto per completare il reparto offensivo della squadra di Sarri. La prima offerta per l’attaccante dell’Empoli in prestito dall’Atalanta era stata di 8 milioni, ma i bergamaschi l’avevano respinta al mittente. I dirigenti della Dea vogliono almeno 15 milioni, ma la sensazione è che possa trovarsi un’intesa. La Lazio sta pensando se è il caso di fare un investimento importante a gennaio. Il giocatore gradisce la destinazione, mentre la squadra toscana vorrebbe un indennizzo per interrompere il prestito. Il classe 2000 è ancora a secco di gol in questa stagione (7 in quella scorsa), ma ha messo a referto tre assist.

Lazio, le alternative a Cambiaghi

Non cambiano le altre opzioni in caso di mancato arrivo di Cambiaghi. Bernardeschi e Candreva rimangono delle possibilità concrete e low cost, mentre la situazione Rafa Silva si fa più complicata. Il Benfica chiede 8 milioni e il portoghese vuole un ingaggio elevato, anche a causa delle proposte arabe che sta ricevendo. Non ci sono ulteriori sviluppi al momento per lo svincolato El Ghazi, che comunque non è da escludere.