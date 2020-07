Lazio, Correa out tre settimane

L’attaccante argentino della Lazio, Correa, ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio

Altro infortunio in casa Lazio, Joaquin Correa durante la disfatta contro il Milan ha rimediato una lesione al legamento collaterale del ginocchio. L’argentino non sarà a disposizione per circa 20 giorni. Dunque, Inzaghi, perde una pedina importante del reparto avanzato che per le prossime partite potrà contare solamente su Immobile, Caicedo e il giovane Adekanye. Il Tucu cercherà di tornare a disposizione per le ultime due-tre giornate ma la sua presenza nel big match contro la Juventus del 20 luglio appare altamente improbabile.