Lazio-Crotone 3-2

La Lazio liquida il Crotone dall’Olimpico per 3-2. I biancocelesti riescono a conquistare i tre punti soltanto nei minuti finali con Caicedo, che all’84’ mette in rete la palla del 3-2. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Milinkovic-Savic al 14′, Simy trova il pareggio al 29′. Dopo 10 minuti Luis Alberto riporta la Lazio in vantaggio. Simy, su rigore, al minuto 50, ritrova il pareggio e la doppietta personale. A pochi minuti dalla fine, quando i giochi sembravano fatti, l’ecuadoriano dà la gioia alla sua squadra.

Simone Inzaghi: “I ragazzi però hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”

A fine match arriva Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport, dichiara: “E‘ una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava. La vittoria è stata soffertissima, perché il Crotone era in un buon momento. I ragazzi però hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento. Ho visto un’ottima Lazio, che ha fatto il suo e ha giocato bene a calcio”. Il Crotone ha messo in affanno i biancocelesti, rimontando due volte il risultato, Inzaghi: “Peccato per quei due gol, presi per due disattenzioni. Abbiamo avuto tantissime occasioni, ma abbiamo avuto anche delle disattenzioni che potevano costarci i tre punti. I cambi poi ci hanno aiutato nella ripresa”.

Inzaghi su Caicedo e Immobile

Caicedo, ancora una volta si è dimostrato essenziale per questa Lazio. L’ecuadoriamo è stato l’autore del gol che ha deciso la gara nel finale: “Ho pensato fino alla fine di farlo giocare dall’inizio, poi ho preferito fare altre scelte. Si allena senza problemi da dieci giorni e quando sta bene è una grandissima risorsa per noi. E’ entrato e ci ha fatto vincere la partita insieme anche agli altri giocatori entrati a gara in corso. Nella prima parte di stagione, quando Felipe stava bene, lo abbiamo impiegato molto. Poi ha avuto qualche problema ed è cresciuto anche Muriqi, che ha segnato tre gol. In attacco abbiamo tante soluzioni e ogni volta giocherà chi sta meglio”. Immobile non riesce a trovare il gol con la stessa facilità dei mesi passati, Inzaghi non è preoccupato: “L’ho visto tranquillo, ha lavorato molto bene in questi giorni. Capitano questi momenti complicati. Ciro lo ha già vissuto al secondo anno. Gli dico di credere in se stesso e di continuare a combattere, perché può uscire presto da questo momento”.