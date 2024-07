Lazio, dalla Turchia: offerta del Besiktas per Ciro Immobile | I dettagli dell’operazione

Offerta di ingaggio per Ciro Immobile dal Besiktas: i contatti proseguiranno

Secondo le indiscrezioni dalla Turchia ci sono stati dei contatti tra l’agente di Ciro Immobile e il Besiktas nelle ultime ore, con tanto anche di offerta per l’attaccante da 7,5 milioni per due stagioni. La trattativa con ogni probabilità potrebbe estendersi anche alla Lazio con Lotito che chiede 15 milioni di euro per il cartellino.

Lazio, Immobile tentato dall’offerta del Besiktas

La Lazio con Immobile vorrebbe monetizzarci, un anno fa quando sull’attaccante biancoceleste si era mosso il campionato arabo sul quale era richiesto, la dirigenza aveva chiesto 40 milioni di euro, ma quest’estate sarà diverso. Immobile sarebbe tentato di sposare la causa turca, sul quale potrebbe rilanciarsi e dalla Turchia dichiarano che è tutto fatto, anche se effettivamente la Lazio spera ancora nell’offerta che possa essere importante quanto è stata fatta al giocatore, questo quanto rivela Lalaziosiamonoi.it.